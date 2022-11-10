Хирурги извлекли из груди российского военного неразорвавшийся боеприпас – МО РФ

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Хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди российского военнослужащего, участвующего в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что уникальную операцию врачи провели в Белгороде. Младший сержант Николай Пасенко поступил в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Медики выяснили, что чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника вблизи сердца.

Операцию врачи проводили в бронежилетах, поскольку риск детонации боеприпаса был крайне высок. Как рассказал подполковник медицинской службы ЦВКГ имени П. В. Мандрыка Дмитрий Ким, оперировать пришлось на месте из-за риска фатального кровотечения.

"Неразорвавшийся боеприпас находился между аортой и нижней полой веной вблизи сердца, что могло вызвать фатальное кровотечение даже без детонации боеприпаса", – рассказал он.

После операции сержант был доставлен в Москву. Сейчас он проходит курс лечения и реабилитации в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

"Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай бог рванет. <...> Спасибо хирургу Дмитрию Киму, я буду ему всю жизнь благодарен. Он ответил: "Значит вместе взорвемся". <...> Очень смелый человек", – рассказал прооперированный сержант Пасенко.

Как сообщили в министерстве обороны, подразделение, в котором служил Пасенко, попало в засаду в районе выполнения задач. Под сильным огнем противника младший сержант спешился из БМП и начал вести ответный огонь. Затем прогремел взрыв и он почувствовал сильный удар в бок и боль. После этого военнослужащего эвакуировали и передали медикам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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