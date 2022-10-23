Подорвавшегося на мине военкора Пегова успешно прооперировали

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Врачи успешно провели операцию военному корреспонденту Семену Пегову, который подорвался на мине в Донецке. Ранения не оказались тяжелыми, удалось избежать повреждения стопы и пальцев ног. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хирурга Республиканского травматологического центра Донецка.

"Отделался очень легко, могло быть хуже", – поделился врач.

Он добавил, что Пегов будет ходить на костылях порядка шести недель. После проведенной операции журналиста поместили в палату травматологического центра, заключил медик.

Накануне Пегова госпитализировали с ранением в ногу. По словам военного корреспондента, он подорвался на "Лепестке" – противопехотной мине. Пегов отмечал, что у него открытый перелом двух пальцев на правой ноге и разрыв стопы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!