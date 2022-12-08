Хирурги МО РФ спасли жизнь военнослужащего, потерявшего часть лица после подрыва мины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Хирурги министерства обороны РФ спасли жизнь военнослужащего, утратившего значительную часть лица и шеи после подрыва мины.

В ведомстве рассказали, что участник специальной военной операции был доставлен в Военно-морской клинический госпиталь в Севастополе в тяжелейшем состоянии без сознания.

Врачи в Крыму выполнили протезирование языка и гортани, чтобы восстановить функции речи, глотания и дыхания. Затем пациента доставили в Москву в Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко, где он проходит комплекс реконструктивных операций.

Столичные военные врачи с помощью мультиспиральной компьютерной томографии построили трехмерные модели костей лицевого скелета военнослужащего, где смещенные кости поставлены в правильное положение.

Как рассказал начальник Центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ГВКГ имени Н. Н. Бурденко полковник медицинской службы Сергей Терещук, запланировано поэтапное лечение. Специалистам предстоит устранить дефекты нижней челюсти и нижней губы, а затем верхней челюсти. После предусмотрена эстетическая коллекция лица и установка дентальных имплантатов.

Военнослужащий уже прошел первый этап реконструкции лица. Для этого врачи создали модели нижней челюсти и имплантата в область дна глазницы. Хирургические шаблоны были виртуально созданы и напечатаны на 3D-принтере, а материал для трансплантации брался из малоберцовой кости пациента.

"На четвертом этапе мы спланировали зубно-челюстную реабилитацию <…> Мы используем все средства высокотехнологичной медицинской помощи для того, чтобы устранить разрушительные последствия ранения в лицо", – сказал Терещук.

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что в будущем пациент будет полностью адаптирован к жизни, сможет разговаривать и питаться. Кроме того, будет сохранена мимика.

Ранее сообщалось, что российские хирурги провели уникальную операцию по извлечению неразорвавшегося снаряда из груди военнослужащего – участника спецоперации на Украине. Младший сержант Николай Пасенко поступил в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника вблизи сердца.

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