Выживший после извлечения гранаты сержант собирается вернуться на передовую

Фото: телеграм-канал SHOT

Военнослужащий Николай Пасенко, из груди которого врачи извлекли неразорвавшуюся гранату, заявил, что готов вернуться в зону боевых действий. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Выяснилось, что уроженец Челябинской области еще до участия в спецоперации РФ имел боевой опыт. В 2000 году он участвовал во второй Чеченской войне. Затем Пасенко еще шесть лет служил по контракту.

"Когда началась мобилизация, я не стал ждать повестку. Сам поехал в военкомат и уже в начале октября оказался в зоне спецоперации", – сказал он.

Пасенко был участником СВО, имея звание младшего сержанта. Он рассказал, как ему пришлось вести ответный огонь, когда противник стал окружать его подразделение. Военнослужащего, сидевшего в окопе, ранило в грудную клетку.

"Я снял бронник и увидел кровь. Прилег, тут же подбежали ребята – перебинтовали", – вспоминает он.

Пасенко поблагодарил командующего, который вез его и других раненых до госпиталя между падающими снарядами. Однако медики ничего не увидели в груди военнослужащего, и следующие 24 часа он проходил с боеприпасом под сердцем. Затем его привезли в Белгородскую область, где смогли сделать снимок и увидели снаряд.

"Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства броне защиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству", – рассказал представитель госпиталя им. П.В.Мандрыка.

Пасенко уговаривал врачей не бороться за спасение его жизни, поскольку они могут пострадать. Он собирался уйти подальше от людей, чтобы никому не причинить вреда.

Сейчас военнослужащий идет на поправку и ждет возращения домой. Однако, по его словам, после встречи с родными он вновь намерен отправиться в зону проведения спецоперации, поскольку там остались его друзья.

Ранее в Минобороны рассказали о том, как хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди российского военнослужащего.

В ведомстве уточнили, что уникальную операцию врачи провели в Белгороде. Младший сержант поступил в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Медики выяснили, что чудом неразорвавшийся боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника вблизи сердца.

После операции сержант был доставлен в Москву для прохождения курса лечения и реабилитации в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.

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