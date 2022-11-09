Российский солдат рассказал, как успел выбросить из окопа гранату ВСУ

Фото: youtube.com/The Telegraph

Солдат из воинской части, где проходит службу отбросивший гранаты ВСУ российский боец Алексей, рассказал, что один раз оказался в похожей ситуации. Об этом сообщает радио КП.

"У меня произошел похожий случай в июне на харьковском направлении в поселке Веселое. В меня граната с дрона прилетала трижды", – поделился боец.

По словам солдата, первый раз это произошло, когда он был на посту, граната взорвалась недалеко от его позиции. Второй раз происшествие случилось на позиции пулеметчика в окопе, граната разорвалась слишком близко.

В последний же раз, отметил солдат, ему не повезло. Тогда в окопе их было трое, с дрона прилетела граната Ф-1 и упала между военнослужащими.

"Я схватил ее и выкинул, она в 5 метрах от меня разорвалась в воздухе, я получил ранение", – поделился мужчина.

Боец рассказал, что тогда он получил контузию, повреждена была также кисть, а один палец у него не двигается до сих пор.

Солдат отметил, что совершить такой поступок могут помочь адреналин, страх и удача, а также некоторые умения. Так, по словам бойца, если человек ранее занимался борьбой, у него будет хорошая реакция.

"Граната разрывается примерно через пять секунд, летит с дрона она секунды 2–3. У тебя остается две секунды ее выбросить – в лучшем случае. Такому, конечно, нас не обучали. Тут нужно иметь стальные нервы", – заключил боец.

Ранее в Сети распространилось видео с солдатом, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты, летевшие от ВСУ. Позже стало известно, что его зовут Алексей. Он проходит службу в 138-й отдельной мотострелковой бригаде, дислоцированной в Каменке Выборгского района Ленинградской области.

При этом сам герой популярного видео удивился такому общественному резонансу, так как, по его словам, ничего особенного в его действиях не было.

Восхитились храбростью российского солдата и британцы. Один из них выразил уважение бойцу ВС РФ за его несгибаемость и спокойствие.



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