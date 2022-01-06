Врачи удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней россиянки

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В Новосибирске специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ успешно удалили шестилетней девочке опухоль головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Как рассказал нейрохирург Сергей Чернов, новообразование сопоставимо по размеру с теннисным мячом. Оно располагалось в тканях мозжечка.
Опухоль, подчеркнул врач, несла большую угрозу для жизни девочки, поскольку сдавливала ствол головного мозга. Заболевание проявлялось у ребенка тошнотой, рвотой и головными болями.
"Хирурги удали опухоль полностью, что предполагает благоприятный прогноз и низкий риск рецидива заболевания", – рассказали в клинике.
В медучреждении уточнили, что новообразование имеет доброкачественный характер. Сейчас девочка будет восстанавливаться после операции, а через три месяца ей предстоит пройти контрольное обследование.
Ранее сообщалось, что врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию по вызволению сердца из так называемого панциря, который образовался из кальциевых и известняковых отложений.
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