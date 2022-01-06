Врачи удалили гигантскую опухоль мозга у шестилетней россиянки

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В Новосибирске специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ успешно удалили шестилетней девочке опухоль головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Как рассказал нейрохирург Сергей Чернов, новообразование сопоставимо по размеру с теннисным мячом. Оно располагалось в тканях мозжечка.

Опухоль, подчеркнул врач, несла большую угрозу для жизни девочки, поскольку сдавливала ствол головного мозга. Заболевание проявлялось у ребенка тошнотой, рвотой и головными болями.

"Хирурги удали опухоль полностью, что предполагает благоприятный прогноз и низкий риск рецидива заболевания", – рассказали в клинике.

В медучреждении уточнили, что новообразование имеет доброкачественный характер. Сейчас девочка будет восстанавливаться после операции, а через три месяца ей предстоит пройти контрольное обследование.

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