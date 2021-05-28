Военные хирурги спасли россиянина с "каменным" сердцем

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Уникальную операцию по вызволению сердца из так называемого панциря, который образовался из кальциевых и известняковых отложений, провели врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.
По словам начальника кардиохирургического центра госпиталя, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук Александра Лищука, возраст россиянина, которому сделали операцию, 37 лет. В "камень" его сердце превратилось всего за шесть месяцев.
"Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу. Приходилось молоточком стучать по сердцу", – приводит слова Лищука РИА Новости.
Врач также рассказал, что когда пациент поступил в госпиталь, он был весь в отеках, поскольку сердце не справлялось с перекачкой крови по организму. Без операции, которая длилась пять часов, россиянин мог бы скончаться.
Ранее московские хирурги удалили пациентке опухоли груди и сердца за одну операцию.
"Москва сегодня": в НИИ им. Склифосовского в год проводят до 80 тысяч сложнейших операций
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