Врачи провели первую в России имплантацию системы вспомогательного кровообращения ребенку

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

В России врачи впервые провели операцию ребенку по имплантации системы вспомогательного кровообращения HeartMate III. Об этом рассказал главный врач Свердловской областной клинической больницы № 1 Игорь Трофимов.

Данная операция стала четвертой такого рода в стране. Для пациента она оказалась жизненно необходимой.

В работе над подключением HeartMate III помогали специалисты института клинической и экспериментальной медицины из Чехии, директор кардиологического центра, профессор Ян Пирк и врач отделения анестезиологии и реанимации Томас Котуляк.

Сама операция проводилась врачами Свердловской областной клинической больницы № 1. Руководил процессом заведующий отделением детской кардиохирургии Константин Казанцев.

"Проведение такой операции стало возможным только после проведения определенных подготовительных мероприятий, которые заключались в том, чтобы мы при помощи правительства Свердловской области, министерства здравоохранения Свердловской области провели очень большие ремонтные работы и построили заново операционный блок для наших маленьких кардиохирургических пациентов. Построили отделение кардиохирургической реанимации детской, оснастили это все самым современным оборудованием", – цитирует ТАСС Трофимова.

Пациент находился под наблюдением с осени 2020 года. Ребенок был госпитализирован в критическом состоянии.

"Мы не смогли отойти от искусственного кровообращения, и пациент был переведен на экстракорпоральную мембранную оксигенацию", – рассказал Казанцев.

Он уточнил, что ребенок находился в реанимации несколько суток. Это позволило функции левого желудочка восстановиться. Однако после операции эта функция вновь снизилась.

Врач отделения детской кардиохирургии Дарья Гончарова также напомнила, что в декабре пациент болел коронавирусом. Это стало причиной сердечной недостаточности. В частности, ребенок не мог спать, у него была одышка.

В результате специалисты приняли решение имплантировать систему механической поддержки левого желудочка сердца.

Ранее сообщалось, что московские больницы за три года оснастят новыми ангиографами, которые используют для максимально точной диагностики и проведения различных операций, в том числе при онкологии.

