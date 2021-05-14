Новые высокотехнологичные ангиографы начали поставлять в столичные больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Московские больницы за три года оснастят новыми ангиографами, которые используют для максимально точной диагностики и проведения различных операций, в том числе при онкологии. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уже начались поставки оборудования, закупленного по контрактам жизненного цикла.
По ее словам, новейшие модели ангиографов откроют врачам новые возможности в разных сферах медицины. Прежде всего это касается пациентов с инфарктами и инсультами, а также с онкологическими заболеваниями.
"Всего в рамках закупок по контрактам жизненного цикла мы приобрели 41 ангиограф в различных конфигурациях, в том числе три детских. Первый высокотехнологичный аппарат уже поступил в городскую клиническую больницу имени Филатова, где ведется подготовка к его запуску. Из общего количества закупленных ангиографов почти половина – 19 единиц – будет поставлена в столичные стационары уже в текущем году. Остальные планируем получить до конца 2023 года", – отметила вице-мэр.
Высокотехнологичные ангиографы позволяют получить результаты более высокого качества. Ряд аппаратов имеет столы повышенной грузоподъемности, благодаря которым можно обследовать людей с большой массой тела. Аппараты, предназначенные для детей, позволяют использовать гораздо меньше контрастного вещества.
Ранее Ракова рассказала, что Москва закупила свыше шести тысяч единиц медицинского оборудования, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медтехники. Она уточнила, что механизм контрактов жизненного цикла позволяет гарантировать бесперебойную работу и обслуживание оборудования поставщиком в течение 7–10 лет по одному договору.
В рамках поставки на 2020–2023 годы столица закупила более 4,6 тысячи единиц сложного высокотехнологичного медоборудования: 41 ангиограф, 132 аппарата для КТ, 101 аппарат для МРТ, 2 926 аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических аппарата типа U-дуга, рентгенодиагностические аппараты, маммографы, эндоскопическое оборудование и другую технику.
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