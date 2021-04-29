Хирурги из Москвы впервые в РФ провели операцию "русский кондуит"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врачи Сеченовского университета прооперировали ребенка с пороком сердца без установки механического протеза, способом "русский кондуит". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров заявил, что у 14-летнего больного был выявлен порок сердца. Чаще всего эта патология купируется за счет протеза и особой лекарственной терапии.
"Мы пошли другим путем и сделали операцию "русский кондуит", которая была запатентована нами и успешно применяется у взрослых. В протез восходящего отдела аорты мы вшили лепестки клапана из перикарда, эта конструкция вшивается в левый желудочек", – рассказал специалист.
По словам Комарова, больной стал первым ребенком в России, прооперированным таким способом. После операции подросток сможет вернуться к обычной жизни без изменений.
Ранее в Москве прооперировали ребенка с синдромом Бланда – Уайта – Гарланда – редким пороком сердца. Процедура состоялась в Морозовской детской городской клинической больнице. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
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