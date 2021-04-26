Врачи в Москве вылечили младенца с редким пороком сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Медикам из Морозовской детской городской клинической больницы удалось вылечить ребенка с синдромом Бланда – Уайта – Гарланда – редким пороком сердца. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.
"На плановом обследовании в поликлинике врачи заподозрили у одномесячного Ромы критический порок сердца, приводящий к развитию инфарктов миокарда младенца. При том что беременность и роды у мамы проходили в соответствии со всеми нормами", – говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты во время дообследования подтвердили, что у ребенка имеется редкий порок сердца, при котором коронарная артерия, питающая левый желудочек сердца, отходит не от аорты, как у здорового человека, а от легочной артерии.
Таким образом, развиваются ишемия и инфаркты из-за дефицита доставки кислорода к сердечной мышце.
"Кардиохирургическая бригада во главе с заведующим отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии, профессором Михаилом Абрамяном выполнила успешное хирургическое вмешательство", – отметили в пресс-службе.
Ранее кардиохирурги из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина провели первую в мире операцию на сердце через небольшой разрез. Врачи сумели заменить участок аорты и пораженного клапана синтетическим протезом.
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