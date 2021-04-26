Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:39

Врачи в Москве вылечили младенца с редким пороком сердца

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Медикам из Морозовской детской городской клинической больницы удалось вылечить ребенка с синдромом Бланда – Уайта – Гарланда – редким пороком сердца. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

"На плановом обследовании в поликлинике врачи заподозрили у одномесячного Ромы критический порок сердца, приводящий к развитию инфарктов миокарда младенца. При том что беременность и роды у мамы проходили в соответствии со всеми нормами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты во время дообследования подтвердили, что у ребенка имеется редкий порок сердца, при котором коронарная артерия, питающая левый желудочек сердца, отходит не от аорты, как у здорового человека, а от легочной артерии.

Таким образом, развиваются ишемия и инфаркты из-за дефицита доставки кислорода к сердечной мышце.

"Кардиохирургическая бригада во главе с заведующим отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии, профессором Михаилом Абрамяном выполнила успешное хирургическое вмешательство", – отметили в пресс-службе.

Ранее кардиохирурги из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина провели первую в мире операцию на сердце через небольшой разрез. Врачи сумели заменить участок аорты и пораженного клапана синтетическим протезом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать