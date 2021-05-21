В австрийской больнице пациенту ампутировали не ту ногу

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В больнице в Австрии 82-летнему пациенту во время операции ампутировали не ту ногу, сообщает "Газета.ру".

В медицинском учреждении города Фрайштадт отметили, что инцидент произошел из-за "человеческой ошибки". Специалисты поставили отметку не на той ноге и ампутировали правую ногу выше колена.

"Утром во вторник во время обычной перевязки была обнаружена трагическая ошибка, которая произошла по человеческой ошибке", – подчеркнули в больнице.

Уточняется, что у пациента были многочисленные заболевания. При этом мужчине все равно придется ампутировать другую ногу.

В настоящее время пострадавшему и его семье оказывают психологическую поддержку. Происшествие будут расследовать.

Ранее хирурги Сеченовского университета первыми в мире удалили пациентке опухоли молочной железы и сердца за одну операцию.

