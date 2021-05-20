Московские хирурги удалили пациентке опухоли груди и сердца за одну операцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Хирурги Сеченовского университета первыми в мире удалили пациентке опухоли молочной железы и сердца за одну операцию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров рассказал, что у пациентки был рак правой молочной железы и миксома левого предсердия, опухоль в левых отделах сердца.

"Нам пришлось оперировать ее одномоментно, в ходе одного хирургического вмешательства – то есть, удалить молочную железу и через этот же доступ сделать операцию по удалению миксомы из предсердия", – отметил он.

Комаров подчеркнул, что операция прошла успешно.

"Публикации о таких операциях в мировой практике на данный момент отсутствуют, и эту публикацию мы сейчас готовим", – добавил врач.

По его словам, в большинстве российских онкологических клиниках отсутствует возможность проводить подобные операции.

Ранее в Москве прооперировали ребенка с синдромом Бланда – Уайта – Гарланда – редким пороком сердца. Процедура состоялась в Морозовской детской городской клинической больнице.

Специалисты в ходе дообследования подтвердили, что у ребенка имеется редкий порок сердца, при котором коронарная артерия, питающая левый желудочек сердца, отходит не от аорты, как у здорового человека, а от легочной артерии.

