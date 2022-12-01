Врачи Подмосковья извлекли из щеки женщины червя длиной 12 см

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Медики Люберецкой больницы достали из щеки пациентки червя длиной 12 сантиметров, сообщает Минздрав Подмосковья.

По словам врачей, он попал в тело женщины после укуса комара, инфицированного гельминтозом. На данный момент 51-летнюю пациентку отправили домой.

В министерстве рассказали, что женщина пришла в больницу с жалобой на отек и постоянный зуд в области щеки. Медики заподозрили наличие доброкачественной опухоли.

"Сделав надрез под местной анестезией, мы обнаружили в толще щеки головку червя. Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения – постоянный зуд. Мы удалили капсулу из щеки и вытащили червя длиной 12 сантиметров, затем наложили швы", – поделился заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Люберецкой больницы Сергей Гревцев.

По его словам, это первый за 10 лет его практики подобный случай. Отмечается, что пациентка сейчас хорошо себя чувствует.

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