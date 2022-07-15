Терапевт рассказала, что делать при укусе пчелы

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В случае укуса пчелы нужно тщательно осмотреть пораженное место на наличие жала, а при возникновении определенных симптомов – вызвать скорую помощь. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта Ольгу Александрову.

По ее словам, не стоит расчесывать место укуса. Специалист рекомендовала смазать его раствором соды, а после приложить лед. Укус также можно промыть с мылом под проточной водой.

Александрова отметила, что в случае сильного покраснения или отека можно принять антигистаминное средство. Опасными симптомами, при которых нужно вызвать скорую помощь, являются сильный зуд, озноб и головокружение.

"Также помощь врача необходима, если укусы множественные, находятся на лице или у вас есть аллергия на пчелиный яд", – предупредила врач.

Специалист добавила, что пчел нельзя провоцировать, размахивая руками или прогоняя их. Александрова посоветовала медленно и спокойно отойти от насекомого и подождать, пока оно само не улетит. Эксперт также рассказала, что пчел привлекает одежда синих и желтых цветов.

Ранее врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, что частота укусов комаров зависит от множества факторов, в том числе группы крови, температуры тела и физической активности.

Он отметил, что часто от укусов комаров страдают люди, которые предпочитают заниматься спортом на природе. Дело в том, что этих насекомых привлекает молочная кислота, которая вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок.

