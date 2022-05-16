Врач рассказал, как не умереть после укуса клеща

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Чтобы избежать серьезных последствий для здоровья из-за укуса клеща, необходимо пройти вакцинацию от энцефалита, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом сообщает News.ru.

Альтштейн предупредил, что укус клеща может привести к инвалидности и даже смерти, поэтому при обнаружении укуса этого членистоногого следует незамедлительно обратиться к врачу.

"Как правило, когда клещ кусает человека, то присасывается и сидит там достаточно долго. Желательно такого клеща нести в лабораторию, чтобы его исследовали на наличие клещевого энцефалита или болезни Лайма. Это сейчас возможно", – объяснил он.

Вирусолог уточнил, что основными симптомами болезни Лайма являются повышение температуры, сильная головная боль, а также проявление различных неврологических расстройств, например парезов, которые характеризуются плохой работой конечностей.

По словам Альтштейна, в Подмосковье фиксируется небольшое количество случаев клещевого энцефалита, однако данное заболевание является распространенным в восточной части России.

"Когда человек едет на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал, он должен вакцинироваться от клещевого энцефалита. Вакцина есть, она выпускается и достаточно эффективна", – заключил он.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов предупредил о пике сезона клещей. Он отметил, что оценить колебания численности насекомых невозможно, поскольку в каждом регионе этот аспект варьируется.