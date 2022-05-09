Более 1,6 млн россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

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В России с начала 2022 года более 1,6 миллиона человек прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,6 миллиона человек, планируется привить более 3 миллиона человек. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 20,9 тысячи клещей", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящий момент российские медучреждения регистрируют стандартное количество обращений граждан, пострадавших от укусов клещей. Их объем не превышает средние значения, зарегистрированные за многие годы наблюдений.
Отмечается, что за последние месяцы были выявлены единичные случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. В ряде субъектов РФ были выполнены акарицидные обработки на площади более 77,2 тысячи гектаров.
Ранее в МЧС РФ рассказали, что на территории России обитает порядка 60 видов клещей, самыми опасными из них являются энцефалитные. Надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинопрофилактика.
Если же клещ все-таки укусил человека, это место необходимо сразу продезинфицировать этиловым спиртом или одеколоном. Затем нужно сделать из нитки петлю, поместить ее между головкой и телом клеща, и затянуть. Потом нужно аккуратно и плавно тянуть нить, закручивая ее, и без резких движений удалить клеща. Место укуса следует обработать йодом, а удаленного клеща в течение двух суток отнести еще живым на экспертизу боррелиоза и клещевого энцефалита, подчеркнули спасатели.
В столичном регионе начали масштабную обработку парков от клещей
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