Москвичей призвали не выбрасывать урожай из-за диких кабанов

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Жителям Москвы не стоит разбрасывать мусор и собранный урожай, поскольку они привлекают диких кабанов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

"Вышло стадо и покормилось. Видимо, люди выкинули свой урожай на помойки. Нужно лучше следить за уборкой мусора. Сейчас кабаны доедают яблоки по канавам везде, где осталось", – подчеркнул он.

9 ноября в Сети появилось видео, на котором более десятка диких кабанов гуляют по подмосковным Мытищам. Животных привлекли мусорные баки, в которых они попытались отыскать себе пропитание.

В свою очередь, биолог Павел Глазков рассказал, что дикие свиньи вряд ли первыми нападут на человека: их интересует корм, который легко найти около населенных пунктов. По его словам, кабаны идут в город, потому что рядом с человеком проще найти корм.

Ранее в Приморском крае медведь с пластиковым бидоном на голове напугал местных жителей. По словам жительницы поселка Барабаш Тамары, зверь ходит с бидоном на голове еще с 24 августа и уже сильно истощен. Сотрудники Росохотнадзора изучают ситуацию, однако отловить животное смогут, если косолапый выйдет на дорогу.

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