Жителей Приморья напугал бегающий с бидоном на голове медведь

Фото: телеграм-канал Baza

В Приморском крае медведь с пластиковым бидоном на голове с июня пугает местных жителей. Об этом "Газете.ру" сообщила жительница поселка Барабаш Тамара.

По ее словам, медведь ходит с бидоном на голове еще с 24 августа и уже сильно истощен. Однако пугает местных жителей животное еще с 26 июня: ломает пасеки, залезает в окна и крадет мед из ульев.

"Мы куда только не обращались, нам сказали звонить в полицию, так как полиция должна защищать местное население, если зверь конфликтный вышел в населенный пункт", – заявила женщина.

Как утверждает Тамара, когда медведь застрял головой в бидоне, то местные жители заявили в Росохотнадзор с просьбой помочь животному. Сейчас к его поиску также подключились специалисты национального парка "Земля леопарда".

Сотрудники Росохотнадзора изучают ситуацию, однако отловить зверя смогут, если он выйдет на дорогу. Женщина добавила, что жильцы поселка готовы сами патрулировать дорогу, поскольку по ней скоро дети будут ходить в школу.

"Кураторы ждут, когда мы им позвоним либо напишем, что увидели медведя, только тогда поедут. Мишка просто помрет, ему осталось-то всего ничего", – рассказала Тамара.

Другая жительница поселка Барабаш Кристина заявила, что за этого медведя переживают все местные жители.

"Всем селом переживаем за косолапого, он явно голодный, обезвожен и дезориентирован. Да и погодные условия: дождь льет как из ведра", – добавила женщина.

Ранее в соцсетях появился ролик, на кадрах которого видно, как по улицам Москвы в районе бульвара Рокоссовского гуляет лось. Отмечалось, что поблизости расположен парк "Лосиный остров".

В Минприроды прокомментировали это видео и заявили, что сохатые часто выходят к людям из нацпарка "Лосиный остров". В случае если лось ведет себя неадекватно или не уходит с городских улиц, его отлавливают специалисты.

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