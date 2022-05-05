Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В Минприроды прокомментировали видео с гуляющим по Москве лосем. В ведомстве отметили, что сохатые часто выходят к людям из нацпарка "Лосиный остров".

"В московской части нацпарка обитает около 15 лосей. Иногда они выходят из леса в городскую застройку, такие случаи бывают довольно часто", – рассказали РИА Новости в пресс-службе Минприроды.

В ведомстве добавили, что в случае, если лось ведет себя неадекватно или не уходит с городских улиц, его отлавливают специалисты. Ветеринары оценивают состояние животного и принимают дальнейшее решение. Здоровых лосей отпускают в естественную среду обитания. В некоторых случаях животному может потребоваться дополнительное обследование или лечение. Таких зверей отправляют на реабилитацию в Лосиную биостанцию. После лечения лосей возвращают в живую природу.

Ранее в соцсетях появился ролик, на кадрах которого видно, как по улицам Москвы в районе бульвара Рокоссовского гуляет лось. Отмечалось, что поблизости расположен парк "Лосиный остров". Такие гости там обычное дело: у лосей нет границ ареала обитания, и они могут перемещаться на десятки километров даже в том случае, если маршрут не пролегает через лес.