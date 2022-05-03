В заповеднике на Камчатке засняли погоню бурого медведя за лосем

Впечатляющую погоню бурого медведя за лосем удалось снять инспекторам заповедника на Камчатке. Хозяин тайги полез за добычей в бурные океанские волны. И довольно долго за ней гонялся.

По словам смотрителей заповедника, медведь только вышел из своей берлоги и был очень голоден. Через время охотиться в воде он устал и караулил лося с берега. Чем закончилась эта история инспекторам неизвестно. Но, скорее всего, сохатому удалось убежать, поскольку шансы в одиночку справиться со здоровым взрослым животным у истощенного после зимы медведя не слишком велики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.