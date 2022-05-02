В Москве оборудовали свыше 250 мест для жарки шашлыка

В Москве для жарки шашлыка оборудовали свыше 250 мест. Самые крупные – лесопарки Северный и Лианозовский, парк серебряный Бор, лесопарк Измайлово, парк Кузьминки-Люблино, Битцевский лес, парки Тушино, Медведково, Царицыно, Кусково, Москворецкий, Терлецкий и Косинский.

При этом в некоторых районах города отдыхающих оказалось больше, чем оборудованных мест. При этом, если готовить шашлык в неположенном месте, то можно получить штраф до 3 000 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

