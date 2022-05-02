Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

На этой неделе москвичей ждут сильные перепады температуры. Об этом рассказал штатный метеоролог телеканала "Москва 24" Никита Поповнин.

По его словам, во вторник в столице ожидается до +17 градусов с дождем. В середине недели москвичей ждет заметное похолодание, которое задержится на несколько дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

