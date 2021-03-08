Пилот, кинолог и оператор службы 112: как работают женщины-спасатели в Москве

В преддверии 8 Марта корреспондент Москвы 24 пообщалась с тремя женщинами, которые выбрали для себя непростые профессии, связанные со спасением жизней людей. Пилот, оператор службы 112 и кинологи рассказали, с какими серьезными вызовами приходится сталкиваться на работе, как воспринимают их коллеги-мужчины и остается ли время на женские радости.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Екатерина Орешникова, пилот вертолета

"Почему именно вертолет, а не самолет? Так сложилась моя судьба в самом начале, – рассказывает первая в России женщина-пилот Екатерина Орешникова. – Когда я заканчивала школу, то не знала точно, на каком воздушном судне буду летать. Конечно, я тогда хотела на самолет, отношение к вертолетам у меня было не очень серьезное".

Однако в то время возможность начать летать была только через аэроклуб, и в год поступления Екатерины набор был исключительно на вертолеты. Чтобы не терять год, девушка пошла учиться. На сегодняшний день Екатерина налетала уже порядка 4 тысяч часов.





Екатерина Орешникова командир воздушного судна, Московский авиационный центр Сейчас я этому очень рада. Считаю, что лучше, чем вертолет, техники нет. Волею судьбы я на ней летаю.

После выпуска из летного училища Орешникова работала в гражданской авиации, доставляла газовиков в труднодоступные районы на буровых станциях. Затем трудилась пилотом-спасателем в МЧС, тушила торфяники и горящие леса, участвовала в спасательных операциях в России и за рубежом. С 2015 года Екатерина перешла в санавиацию и стала управлять вертолетом в Московском авиационном центре.

В задачи команды входят вылеты на серьезные ДТП, инсульты, инфаркты, угрозы жизни детей и любые чрезвычайные ситуации в Москве и ТиНАО, где нужна экстренная эвакуация пострадавшего.





Екатерина Орешникова командир воздушного судна, Московский авиационный центр Когда видишь чужие трагедии и судьбы, то уже по-другому относишься к своей жизни и к своим проблемам. Понимаешь, как жизнь может измениться в одну секунду: из очень спокойной и благополучной превратиться в трагедию. Надо ценить то, что ты имеешь.

Екатерина дежурит и днем и ночью по определенному графику. В экипаже два пилота и два медика, всегда готовые к вызову, который может произойти в любой момент в любом месте. С учетом всей навигационной подготовки вертолет взлетает максимум в течение 10 минут, но обычно это происходит гораздо быстрее, ведь счет времени у пострадавшего идет на минуты.

Екатерина признается, что, несмотря на четкое выполнение рабочих обязанностей и сохранение самообладания, человеческая доброта все же остается. К пострадавшему в вертолете она относится очень чутко. "Где-то его надо поддержать, доброе слово сказать, улыбнуться, пожелать выздоровления. Морально это человеку помогает", – говорит она.



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Екатерина Орешникова командир воздушного судна, Московский авиационный центр В авиации нужно быть максимально собранным, особенно в нашем мегаполисе. Здесь поддаваться эмоциям просто невозможно, это небезопасно. Но все равно под корочкой есть чувство, что там человек, которому очень плохо.

Екатерина отмечает, что за годы ее службы в авиации стереотипов о женщинах в небе стало гораздо меньше. И если раньше женщина в первую очередь ассоциировалась с семьей, а в летных училищах было прописано: "Принимаются только лица мужского пола", – то сейчас женщины могут официально пройти отбор. Сама Орешникова вышла на работу, когда ее дочери было 7 месяцев. В тот момент ей очень сильно помогла семья и поддержал муж, по профессии тоже пилот.





Екатерина Орешникова командир воздушного судна, Московский авиационный центр Семья – это святое. Но можно же и работать, и семью иметь. Если человеку нравится его дело, если он хочет быть профессионалом, не имеет значение, мужчина это или женщина. Надо просто любить свою работу и стараться выполнять ее как можно лучше.

С готовкой и домашними делами семья тоже помогает, когда мама прилетает после тяжелого трудового дня. "Домой захожу с мыслями: "Как хорошо дома!" Всех поцелую сначала, потом мучаю кота, – смеется Екатерина. – Кто дома, тот и готовит. Если я не устала, то я. Или, наоборот, знают, когда я приду со смены, и уже звонят с вопросом, что тебе приготовить? Это всегда приятно".

После работы остается время и на женские радости. Екатерине очень нравится заниматься делами на даче и проводить время с семьей. А еще она обожает путешествовать, чем и планирует заняться в ближайший отпуск. О своей профессии Екатерина мало кому рассказывает, но с удовольствием в дальнейшем будет обучать и передавать свое мастерство молодым пилотам.



Алексей Овсянников, командир воздушного судна, Московский авиационный центр:

"Как женщина Катя привнесла в профессию больше аккуратности и деликатный подход, это проявляется в технике пилотирования. Когда нам поступают новые вводные, она всегда берется за дело с удовольствием, выполняет все очень качественно и четко. Она очень позитивная и хорошо настроена на любые задачи. В целом девушек-пилотов сейчас становится больше, это заметно по голосам в эфире, и этот факт мне приятен. Пилот – это не чисто мужская профессия: женщина также может выполнить эту работу, в каких-то моментах даже лучше, чем мужчина".



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Анна Никитченко и Наталья Машейко, кинологи-спасатели

Наталья Машейко и Анна Никитченко работают кинологами-спасателями в Пожарно-спасательном центре Москвы. До того как стать руководителем кинологической группы, Анна 17 лет работала просто спасателем, а потом совместила основную специальность с дополнительной – работа с собаками. Ее коллега Наталья сделала свой профессиональный выбор еще в школьные годы.





Наталья Машейко кинолог-спасатель аварийно-спасательного отряда № 6 ГКУ "ПСЦ" Я увидела, как работают кинологи-спасатели. У меня очень сильно загорелось сердце, хотелось стать такой же, как они. Прошло много лет, и у меня все получилось.

Напарник Натальи – лабрадор по кличке Гордей, с Анной в команде работает бордер-колли Яшма. Собаки умеют искать людей в лесу и на техногенных завалах. Это могут быть обрушения различных конструкций, тогда собаки проверяют завалы на наличие людей, но чаще всего приходится выезжать работать в лес. С наступлением сезона (с апреля по октябрь) в лесопарковых зонах, особенно на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, теряются в лесу любители собирать грибы и ягоды.

График дежурств у кинологов – сутки через четверо. В выходные они вместе с волонтерами выезжают в лес или заброшенные здания для тренировки собак.





Анна Никитченко руководитель кинологической группы Пожарно-спасательного центра Для работы с собаками нам постоянно нужны люди, чтобы тренировать их искать людей. Это важно. Нельзя закопать манекены и учить собаку искать человека.

Девушки признаются, что, когда работаешь рядом с собакой, невозможно испытывать усталость или быть в плохом настроении. "Собака считывает состояние хозяина, и если он нервничает или устал, это передается животному. Собака тоже начинает нервничать и испытывать дискомфорт, ведь ее партнер уже не такой надежный. Поэтому за своим состоянием надо следить", – говорит Анна Никитченко.

При этом за девушками-кинологами следят и оберегают на работе коллеги-мужчины, которых в разы больше в Пожарно-спасательном центре. Они всегда стараются брать на себя сложную физическую работу, помогают поднять тяжелые инструменты. "Никогда не надо никого просить, они сами берут это на себя", – уверяет Анна.





Наталья Машейко кинолог-спасатель аварийно-спасательного отряда № 6 ГКУ "ПСЦ" С мужчинами у нас нет конкуренции. Понятно, что в мужском коллективе быть девочкой всегда приятно и просто. Приятно видеть сопереживающие глаза коллег, отношения более доверительные.

Девушек не смущает, что на работе зачастую приходится быть в одинаковой для всех форме, которая к концу дня может стать довольно грязной. "Было бы странным отправиться "гулять" в вечернем платье на завал, – шутит Анна. – Перед нами стоят определенные задачи, и даже вне службы я бы в лес не пошла ни на каблуках, ни в мини-юбке".

При этом если сотрудницы приходят с утра на работу в платье, то мужчины-коллеги не оставляют их без внимания. "В жизни я чаще ношу одежду в спортивном стиле, поэтому, когда прихожу на работу в платье или юбке, мужчины сразу реагируют: "О! Ты в платье, не может быть! С ума сойти!" Так что, может, и хорошо делать это реже", – говорит Анна.



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А вот дневной мейкап работе не помеха. "Ездим на работу с мейкапом, не смывать же его? Мы приезжаем красиво, надеваем форму, дальше не менее красиво продолжаем работать", – улыбается Наталья.





Наталья Машейко кинолог-спасатель аварийно-спасательного отряда № 6 ГКУ "ПСЦ" Мы получаем кучу комплиментов, и в этом смысле нам очень повезло. Немногие женщины могут позволить себе на работе получать столько комплиментов от мужчин, причем абсолютно искренних.

Одно из важных преимуществ женщин в спасательных операциях – голос. Часто на поисковых работах в лесу приходится работать на отклик. Потерявшиеся люди в состоянии стресса гораздо реже откликаются на мужской голос, в отличие от женского, который напоминает материнский и изначально не излучает угрозы.

Обычно человека в лесу находят в течение суток. Но бывают и редкие случаи, когда поиски затягиваются на более длительное время.





Анна Никитченко руководитель кинологической группы Пожарно-спасательного центра Я работаю давно и отношусь к этому как к части работы. Понятно, что в глубине души ты сопереживаешь и родственникам. Но по-другому не будет, к этому надо выработать здоровое отношение, иначе твоя психика пострадает и ты будешь малопригоден для работы.

Ярким моментом в памяти кинологов-спасателей часто остается самый первый выезд. Для Натальи Машейко это было обрушение на Староконюшенном переулке в 2008 году. "Первый выезд был достаточно тяжелый, масштаб происшествия большой. Запомнились ощущения, которые я испытала: слаженная работа, нет лишних движений ни у кого. Достаточно большое количество людей, разбирающих завал, и каждый занимается своим делом, каждый четко знает, что он будет делать в следующую минуту. Это взаимодействие меня очень поразило, что я стала его частью", – вспоминает Наталья.





Наталья Машейко кинолог-спасатель аварийно-спасательного отряда № 6 ГКУ "ПСЦ" Я знала, куда иду работать и что должна делать. Для меня не было розовых облаков, что я приду и всех спасу. Жизненной переоценки после первого происшествия не произошло, но картинки в памяти остались.

В работе кинологов-спасателей, кроме комплекса профессиональных навыков и физической подготовки, важна эмпатия, любовь к животным, стрессоустойчивость и способность работать в команде. Коллеги Анна и Наталья отмечают, что также помогает чувствительность и женская способность обращать внимание на детали и мелочи. А благодаря состраданию можно прочувствовать, какую боль испытывает человек в данный момент и максимально аккуратно и эффективно оказать ему помощь.



Александр Квитка, начальник аварийно-спасательного отряда № 6 ГКУ "ПСЦ"

"Наверное, женщина может быть кем захочет в профессии. Если она готова выполнять эти задачи, ей позволяет здоровье и есть желание, то почему нет. Когда в коллективе есть женщина, мужчины по-другому начинают себя вести, более уважительно ко всему относиться. Я с большим трепетом отношусь к своим подчиненным, женщинам-кинологам. Мы в любом случае будем их оберегать от тех происшествий и вызовов, где нужно применять большую силу, для этого в нашем составе есть мужчины".



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Татьяна Щербакова, оператор службы 112

"Служба 112 города Москвы, оператор N, слушаю Вас", – с такой дежурной фразы начинается каждый диалог оператора с абонентом, позвонившим с просьбой о помощи. Главный специалист Татьяна Щербакова работает в службе 112 города Москвы на протяжении 6 лет. До прихода сюда за ее плечами уже был опыт работы на пульте 02 в дежурной части, поэтому со спецификой профессии Татьяна знакома давно.

Тем, кто только начинает работать оператором, всегда дают послушать запись реальных звонков, которые поступают на номер 112. Так будущий сотрудник может понять и оценить, с чем ему придется столкнуться в работе. На линии бывают крики о помощи, эмоциональные реакции и порой резкие нецензурные выражения от людей, находящихся в критической ситуации.





Татьяна Щербакова главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов. Служба 112 города Москвы Пока ты сам не принял первый звонок, не оказался один на один с абонентом, сложно понять до конца всю суть нашей работы. Со стороны может казаться легко, но на самом деле нет.

Даже опытным специалистам не всегда просто получить необходимую информацию от звонящего. Сложнее всего, когда абонент кричит, что он в беде, но при этом не идет на контакт. Операторам приходится прилагать немало усилий, чтобы успокоить человека и убедить предоставить хотя бы малейшую информацию о случившемся.

"В такой ситуации лучше сначала спросить, как его зовут, чтобы обращаться к человеку уже по имени. Не кричать и ни в коем случае не находиться с ним на одном эмоциональном уровне. Где-то можно добавить строгости в голосе, но все равно вести себя с абонентом спокойно и не поддаваться на его эмоции", – отмечает Татьяна.





Татьяна Щербакова главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов. Служба 112 города Москвы Все мы люди: иногда человек, попавший в беду, звонит с просьбой о помощи и параллельно хочет, чтобы ему посочувствовали. Мы это чувствуем по голосу абонента. Жесткость в таких ситуациях применяем редко. Нужно знать, когда ее применять.

В среднем один оператор принимает по 250–300 звонков в день. Это могут быть пожары, вызовы скорой, происшествия и ДТП или все сразу. Люди звонят по самым разным вопросам: "У меня разбился градусник, что делать?" "Как позвонить в поликлинику?" "Где можно выписать лекарства?" Бывают и так называемые ложные вызовы, бывает, когда в процессе разговора человек сам понимает, что он ошибся. Но звонок оператор принимает в любом случае.





Татьяна Щербакова главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов. Служба 112 города Москвы Если абонент просит помощи, мы не ставим под сомнения его слова. Мы обязаны принять вызов и передать всю информацию в службы. Ложный звонок или нет, определяют уже на месте происшествия.

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Однажды, когда на номер 112 еще не было возможности отправлять СМС, Татьяна приняла звонок с просьбой о помощи от немого человека, он просто мычал. Пришлось искать выход из ситуации – оператор попросила его отвечать на вопросы стуком в трубку. "Да" – один стук, "нет" – два стука. Так мужчину удалось спасти. "Если человек попал к нам, просто так я его не отпущу", – говорит Щербакова.

Еще один запоминающийся вызов приняла подопечная Татьяны. Звонила девушка, которую держал в заложниках сожитель. Говорила она шепотом, оператор еле расслышала слова: "Помощь-помощь". Диспетчер не стала просить девушку говорить громче и выяснять, что случилось. Она взяла на себя инициативу и стала задавать прямые вопросы: "Вам требуется помощь полиции? Скорой?" – и получала простые ответы – "да" или "нет".

"Я потом прослушивала звонок. Очень сложно было услышать в этом шепоте адрес, но все сложилось. Все происходило очень быстро, здесь и сейчас, буквально одна минута. Оператор сделала все четко и слаженно. Я потом к ней подошла и лично пожала руку, сказала: "Молодец!" – с гордостью вспоминает Щербакова.

Бывают и непростые ситуации, после которых сотрудники разбирают, что можно было изменить, как лучше сработать в таких обстоятельствах.





Татьяна Щербакова главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов. Служба 112 города Москвы Однажды было ДТП с цистерной. Абонент долго не мог назвать адрес, поэтому принятие информации немного задержалось. В таких случаях коришь себя, думаешь: "Может, надо было какой-то другой вопрос задать, направить его?"

Татьяна признается, что особенно эмоционально тяжело реагировать на вызовы о потерявшихся детях. "Если вдруг происходит какая-то страшная ситуация, мы переживаем, обязательно ее проговариваем. Бывает, рассказываю ее дома. Мы же люди, и если там, не дай бог, горе, мимо нас это не проходит", – говорит оператор.

Есть мнение, что мужчины не выдерживают такой эмоциональной рабочей нагрузки. В службе 112 из 65 операторов в смене только 5–10 мужчин. "В природе так сложилось, что мужчины целенаправленные, – говорит Щербакова. – Женщинам легче выполнять несколько дел одновременно: воспринимать и записывать основную информацию, слушать звуки и шум улицы, другие голоса на фоне – распределять свое внимание не только на то, что говорит абонент. И женщины более спокойны в принятии решения".

При этом Татьяна отмечает, что люди, находясь в критической ситуации, лучше реагируют на мужской голос, особенно если с просьбой о помощи звонит мужчина.





Татьяна Щербакова главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов. Служба 112 города Москвы У наших мужчин в смене тембр голоса очень четкий и ясный. Когда я слушаю звонок с разговором нашего оператора-мужчины, то сама готова ему довериться и убедиться, что все будет хорошо.

Сегодня Татьяна не только сама принимает звонки, но и курирует молодых операторов, контролирует их действия и подсказывает, как лучше реагировать в разных ситуациях, если это необходимо. Щербакова отмечает, что важно научить молодых специалистов правильно оценивать суть проблемы, с которой обратился абонент. "Главное, чтобы человек понял, что за ним ответственность – не оставить человека в беде", – подчеркивает Щербакова.

Часто люди перезванивают в службу 112 просто для того, чтобы поблагодарить диспетчера за вовремя оказанную помощь. Это всегда приятно. Девушкам-операторам также приятна забота и внимание коллег-мужчин. "Мужчины нас не забывают, это точно. Каждый год на 8 Марта дарят нам цветы. Плюс в нашей смене всем женщинам дарят цветы на день рождения. Никто не обделен вниманием", – лучезарно улыбается Татьяна.

"Хочу поздравить всех женщин России с наступающим праздником! Если есть желание прийти в службу 112, пусть приходят, пытаются, проверяют себя, а там уже сами решат. Если наша работа выберет их, а они нашу работу, тогда все сложится", – заключила Татьяна Щербакова.