Москва онлайн покажет, как сотрудники МЧС поздравляют врачей и медсестер с 8 Марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

5 марта московские пожарные и спасатели поздравят женщин, работающих в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с Международным женским днем.

На протяжении года врачи отважно боролись за жизни пациентов с COVID-19. Выражая особую признательность и благодарность, спасатели вручат женщинам в белых халатах цветы под музыкальное сопровождение оркестра.

Смотрите прямую трансляцию 5 марта в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.