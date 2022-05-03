Запад оказывает давление на страны Африки, требуя осудить Россию – посол в Анголе

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Западные страны оказывают чрезвычайное давление на государства Африки, требуя осудить действия России на Украине. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

По его словам, в своих требованиях Запад доходит до угроз и шантажа.

"Этот шантаж, еще раз подчеркну, аморален. Страны Африки едва сдерживаются, чтобы противостоять", – отметил Тараров.

Он добавил, что когда было голосование за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН, практически все африканские страны проголосовали нейтрально, то есть воздержались.

"Это означает, что они не поддержали эту резолюцию. Но не посмели против проголосовать, потому что давление было чрезвычайным", – подчеркнул посол.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За нее отдали голос 93 страны. Против проголосовали 24 государства, воздержались 58. Уточнялось, что подобное решение принимается против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва сожалеет в связи с исключением РФ из СПЧ.

В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля своих полномочий в СПЧ ООН.