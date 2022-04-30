Врач рассказал, как безопасно извлечь клеща из кожи

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при извлечении клеща из кожи не следует делать резких движений.

"Потому что если мы клеща "испугаем", то он обратно все, что съел, вот эту кровь, которую он насосал, перемешает вместе со своими бактериями <...> и пустит обратно в рану, и будет огромная доза инфицирования человека", – приводит слова специалиста ТАСС.

Извлекать клеща нужно специальной петлей, которая продается в зоомагазинах, продолжил врач. После этого рану необходимо обработать антисептиком, а клеща отнести на экспертизу в лабораторию. Если же извлечь его самостоятельно не удалось, то нужно обратиться в травмпункт.

При прогулке необходимо осматривать себя раз в 1,5–2 часа, отметил Тимаков. По его словам, даже если клещ уже укусил, то за это время риск заразиться минимальный. Детей нужно осматривать чаще, поскольку у них более нежная кожа и клещ проникает в нее быстрее, отметил инфекционист.

Чтобы защититься от клещей во время прогулки, следует использовать репелленты, одеваться в светлое и осматривать одежду каждые 20 минут, поскольку весной они особенно агрессивны. Об этом ранее рассказала главный врач городской клинической больницы имени Виноградова и родильного дома № 4 Ольга Шарапова.

Она напомнила, что сезон активности клещей длится с приходом весны по октябрь. Избежать укуса можно, для этого врач рекомендует на даче, в лесу и в парках носить одежду, которая полностью закрывает тело. Выбирать светлые тона нужно из-за того, что так насекомого будет сразу видно. Волосы стоит убрать под одежду или головной убор.

