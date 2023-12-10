Собянин: за 10 лет в Москве обновили 40 театров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За последние десять лет в Москве обновили более 40 театров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Модернизация коснулась Московского театра эстрады, музыкального театра "Геликон-опера", Московского драматического театра на Малой Бронной, "Вегодонь-театра", Московского театра на Трубной и других.

"Сейчас идут работы в Театре сатиры на Триумфальной площади. Капитальный ремонт его фасада и купола выполнен на 80%", – рассказал мэр.

Вместе с этим в городе приводят в порядок Московский театр Олега Табакова на улице Чаплыгина. Реставрацию культурного объекта планируют завершить в 2024 году. В следующем году в столице также представят обновленные Центр театра и кино на Поварской и "Хор солистов".

Завершить обновление всех нуждающихся в ремонте столичных театров планируют к 2030 году. В их числе, в частности, окажутся "Уголок дедушки Дурова", Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой и театр "Эрмитаж".

25 октября Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы по модернизации внутреннего пространства театра начались в 2020 году и завершились в сентябре 2023 года. Обновленное здание учреждения открыли спектаклем "Между двух миров".



Московский Театр эстрады открылся после реставрации