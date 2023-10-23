Правительство РФ выделит 836,5 млн рублей на реконструкцию детских театров

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Правительство России выделило более 800 миллионов рублей на реконструкцию и капитальный ремонт детских театров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Средства на эти цели поступят в 2023 и 2024 годах, всего будет выделено 836,5 миллиона рублей. Самую крупную сумму получит Волгоградский театр кукол – на его реконструкцию будет потрачено более 198 миллионов рублей.

Свыше 630 миллионов рублей будет направлено на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Туве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.

Правительство считает, что финансирование позволит увеличить количество посетителей после обновления детских театров и повысить туристическую привлекательность регионов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал проект "Театральное закулисье". Данный проект позволит школьникам отправиться на экскурсии в столичные театры иwww.m24.ru/news/mehr-Moskvy/22102023/631853 увидеть мир искусства изнутри.

Программа "Театральное закулисье" была создана для участников городского проекта "Содружество школьных театров Москвы".

До этого стало известно, что московский государственный театр Эстрады на Берсеневской набережной откроется после трех лет реставрации 25 октября.