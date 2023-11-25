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25 ноября, 17:15

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Врачи Боткинской больницы выполнили операцию по пересадке сердца

Врачи Боткинской больницы выполнили операцию по пересадке сердца

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Врачи Боткинской больницы провели операцию 53-летнему мужчине по пересадке сердца. Он страдал от сердечной недостаточности. Хирургическое вмешательство длилось пять часов.

Как рассказала руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ "ГКБ имени С. П. Боткина ДЗМ" Анна Комарова, врачи проводили хорошее лечение, но несмотря на все усилия эффекта не было. После очередной госпитализации мужчины был поставлен вопрос о трансплантации сердца. Проведенный консилиум установил, что это единственное правильное решение, отметила Комарова.

На данный момент пациент готовится к выписке. Как сейчас он себя чувствует – в эфире телеканала Москва 24.

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