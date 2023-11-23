"Мой район. Навигатор": вторую успешную пересадку сердца провели в Боткинской больнице

В Боткинской больнице в Москве провели вторую успешную пересадку донорского сердца. Впервые такую операцию сделали в мае. Это сложный процесс, который занимает около пяти часов.

В больнице с 2018 года провели более 1,5 тысячи пересадок органов: печени, почек, роговицы и костного мозга. Это стало возможным благодаря полному переоснащению больницы. За последние несколько лет туда закупили более 13 тысяч единиц современной медицинской техники. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".