Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тысяч пациентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Южном речном вокзале начались живые прослушивания 6-го сезона проекта "Музыка в метро". Об этом проинформировал Дептранс.

Высота снежного покрова в Москве к субботе, 24 ноября, может увеличиться до 8–10 сантиметров. О возможных погодных условиях предупредили синоптики.