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Новости

Новости

20 ноября, 15:30

Общество

Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара

Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 км

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации уникального дома, в котором жил Станиславский

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тысяч пациентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На Южном речном вокзале начались живые прослушивания 6-го сезона проекта "Музыка в метро". Об этом проинформировал Дептранс.

Высота снежного покрова в Москве к субботе, 24 ноября, может увеличиться до 8–10 сантиметров. О возможных погодных условиях предупредили синоптики.

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