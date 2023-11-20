Спрос на новогодние поездки в Москву среди россиян вырос на 63% за год

На новогодние праздники в Москве ожидается много туристов. Столица вошла в топ самых популярных направлений среди россиян.

Как уточнили в Российском союзе туриндустрии, больше половины всех бронирований на зимние каникулы приходятся на три направления – Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. При этом спрос на поездки в столицу вырос на 63% по сравнению с 2022 годом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.