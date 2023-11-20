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Новости

20 ноября, 12:30

Туризм

Спрос на новогодние поездки в Москву среди россиян вырос на 63% за год

Спрос на новогодние поездки в Москву среди россиян вырос на 63% за год

Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин

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Почти 50% столичных отелей забронировано на новогодние выходные

Почти половина столичных отелей забронирована на новогодние выходные

Почти 50% московских отелей забронировано на новогодние праздники

На новогодние праздники в Москве ожидается много туристов. Столица вошла в топ самых популярных направлений среди россиян.

Как уточнили в Российском союзе туриндустрии, больше половины всех бронирований на зимние каникулы приходятся на три направления – Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. При этом спрос на поездки в столицу вырос на 63% по сравнению с 2022 годом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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