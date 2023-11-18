18 ноября, 16:15Туризм
Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин
Туристический сервис Russpass собрал лучшие идеи для праздничного досуга в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Специальный раздел сервиса поможет жителям и гостям столицы быть в курсе событий и спланировать свободное время в зимние праздники. В нем собрали предложения музеев, ресторанов, городские фестивали, тематические аудиоэкскурсии, зимние маршруты, концерты и другие мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.