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18 ноября, 16:15

Туризм

Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин

Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации станций метро

Собянин рассказал о реставрации станций метро – объектов культурного наследия

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Новости часа: Собянин рассказал о применении новых технологий в школах искусств в столице

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Сергей Собянин: три четверти работ на Дмитровском путепроводе уже выполнены

Новости часа: пять автобусных маршрутов в Реутове продлили до станции МЦД-4

Туристический сервис Russpass собрал лучшие идеи для праздничного досуга в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Специальный раздел сервиса поможет жителям и гостям столицы быть в курсе событий и спланировать свободное время в зимние праздники. В нем собрали предложения музеев, ресторанов, городские фестивали, тематические аудиоэкскурсии, зимние маршруты, концерты и другие мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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