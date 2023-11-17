Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столица провела в последние годы большие работы по развитию района Тропарево-Никулино. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Так, к станции метрополитена "Тропарево" Сокольнической линии добавили новую станцию "Озерная" Солнцевского радиуса. Помимо этого, в районе появились шесть маршрутов наземного транспорта, активно развивается велосипедная инфраструктура.

По словам мэра, специалисты благоустроили участок Ленинского проспекта, который проходит через район, и парк Летчиков-испытателей. В рамках программы "Мой район" привели в порядок детские и спортивные площадки, дворы, высадили зелень.

Отмечается, что школу и детскую поликлинику возвели по адресу улица Академика Анохина. Также было отремонтировано здание Детской музыкальной школы имени М. И. Табакова и реконструировано головное здание поликлиники № 8.

Собянин добавил, что большой популярностью пользуются новые спорткомплексы в Олимпийской деревне и на улице Академика Анохина и фестивальная площадка на Мичуринском проспекте. Для старшего поколения открыли центр московского долголетия "Тропарево-Никулино".

Ранее сообщалось, что три участка между станциями столичного метрополитена "Озерная" и "Тропарево" реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Запланирована постройка около 259 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

До этого были завершены основные работы по строительству спортивного учебно-тренировочного комплекса Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в районе Тропарево-Никулино на Востряковском шоссе. В комплексе создали все условия для комфорта спортсменов и их наставников, считает глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новый городской квартал построят в районе Тропарево-Никулино