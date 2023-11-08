Три участка на западе столицы реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три участка между станциями столичного метрополитена "Озерная" и "Тропарево" реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, общая площадь участков – 8,01 гектара. Запланирована постройка около 259 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций оценивается более чем в 40,5 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – в 280 миллионов рублей. Проект позволит создать минимум 480 новых рабочих мест.

У участков хорошая транспортная доступность, они находятся рядом с МКАД на улицах Никулинской, Академика Анохина, Тропаревской и проспекте Вернадского, недалеко расположен Тропаревский лесопарк, говорится в сообщении.

На участках в Тропарево-Никулине планируют построить свыше 244 тысяч квадратных метров жилья и более 14 тысяч "квадратов" социальных объектов, в том числе детский сад на 180 воспитанников и школу для 500 учащихся, уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"На первых этажах и в пристроенных помещениях жилых комплексов могут быть размещены объекты культурно-досуговой деятельности, медицинские центры, магазины, кафе, отделения банков и спортивные клубы", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Гаман добавил, что на одном из участков будут площадки для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что участок в Донском районе реорганизуют по программе КРТ. Там построят школу, детский сад, ФОК и жилье по программе реновации. Инвестировать в проекты планируют 50,5 миллиарда рублей.

Также реорганизации по программе КРТ подлежит участок в районе Фили-Давыдково. Он находится по адресу Кременчугская улица, владение 19. Там, помимо прочего, планируют построить жилье по программе реновации.

В Москве реализуется 188 проектов КРТ