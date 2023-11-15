В АТОР рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых в новогодние праздники

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Отдых в новогодние праздники для жителей России подорожал на 15–20%, значительно цены выросли в Великом Устюге. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает "Радио 1".

По ее словам, средняя цена тура в Краснодарский край на четыре ночи – около 25 тысяч рублей с проживанием в трехзвездочном отеле на одного человека без учета дороги. За новогодний отдых с такими же условиями в Москве придется заплатить минимум 18 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – минимум 15 тысяч.

Ломидзе добавила, что в 2023 году подорожал и Великий Устюг. Отдых в нем стоит от 40 тысяч рублей, включая переезд на поезде. Пока это самое дорогое направление, сказала исполнительный директор.

В заключение она отметила, что новогодние праздники можно провести и в горах. Там отель будет стоить около 45 тысяч рублей – это бюджетные варианты. Если рассматривать "Розу Хутор" или "Красную Поляну", то там стоимость проживания будет еще выше, подытожила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что Москва – лидер в списке направлений для внутреннего новогоднего туризма. В ноябре путешественники начали активно бронировать гостиницы на период зимних каникул – только за последние дни спрос вырос сразу в 1,5 раза.

На втором месте по популярности среди россиян разместился Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи.

Почти половина московских отелей забронирована на новогодние праздники