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20 ноября, 15:15

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Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

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Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения расположенного на улице Ольховской филиала № 3 детской городской поликлиники № 3, который открылся летом после комплексной реконструкции. Мэр уточнил, что новый стационар станет крупнейшим в стране.

Кроме этого, Сергей Собянин поздравил детских врачей с днем педиатра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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