Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения расположенного на улице Ольховской филиала № 3 детской городской поликлиники № 3, который открылся летом после комплексной реконструкции. Мэр уточнил, что новый стационар станет крупнейшим в стране.

Кроме этого, Сергей Собянин поздравил детских врачей с днем педиатра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.