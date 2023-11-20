Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Запустить трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе целиком планируют в 2026 году. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, эта дорога свяжет между собой четыре крупные магистрали.

По словам мэра, общая протяженность дороги составит 22,5 километра. На трассе построят 23 искусственных сооружения, добавил он.

Кроме того, градоначальник отметил, что идет строительство новой трассы от Боровского до Варшавского шоссе, три участка уже готовы, на двух ведутся работы и проектирование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.