Собянин: Дети в Москве могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дети в Москве могут пройти бесплатный тест на определение подходящего им вида спорта. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Тестирование учитывает больше 100 показателей, включая двигательные навыки, психическое и физиологическое состояние ребенка", – рассказал мэр Москвы.

По его словам, эта методика рассчитана для детей от 5,5 до 12 лет. По итогам тестов дети получат рекомендации по конкретным видам спорта с объяснениями, почему им подходят именно они.



Уточняется, что записаться на бесплатное тестирование можно на портале мэра и правительства Москвы. Сама процедура проходит в центре столицы по адресу – улица Советской Армии, 6. Для прохождения теста нужна справка от педиатра и спортивная форма, уточнил градоначальник.

Всего в рамках программы помощи родителям в выборе вида спорта для детей уже этот тест прошли почти 26 000 детей, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что с начала года в столице выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 16 спортивных объектов площадью около 150 тысяч квадратных метров, сообщал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что появление спортивных центров способствует популяризации здорового образа жизни и физической культуры среди горожан.

В Москве стартовали окружные соревнования по плаванию