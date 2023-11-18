С начала года в столице построили 16 спортивных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года в столице выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 16 спортивных объектов площадью около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых площадок для занятий физкультурой – приоритетные направления градостроительной политики города. Заммэра подчеркнул, что появление спортивных центров способствует популяризации здорового образа жизни и физической культуры среди горожан.

К началу учебного года на юго-востоке Москвы открылся Дворец спорта "Некрасовка". Также осенью ввели в эксплуатацию центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе и два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами во Внукове и Крюкове.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что доля вовлеченности инвесторов в проекты составила более 62%. По его словам, 10 из 16 объектов построили за счет внебюджетных источников финансирования.

В частности, в Петровском парке открылась академия спорта "Динамо" для всесезонных занятий, любителям ледовых видов спорта стал доступен крытый каток “Сталкер” в Куркине. В составе жилого кластера в Ватутинках построили спортивно-оздоровительный комплекс с залами художественной гимнастики и единоборств.

С января по октябрь в Москве выдали 11 разрешений на строительство спортивных объектов общей площадью около 383 тысяч квадратных метров. Большая часть из них – физкультурно-оздоровительные комплексы в разных районах города. С начала 2023 года в столице ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов, в том числе спортивных.

Ранее заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что москвичи до 2027 года получат еще 18 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Также в ближайшие 3 года планируют достроить спорткомплекс в районе Москворечье-Сабурово и завершить реконструкцию Дворца спорта "Лужники".

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