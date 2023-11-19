Около 100 станций столичного метро оборудовали виброгасящими блоками

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Около 100 станций столичного метрополитена оборудовали виброгасящими блоками. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении уточнили, что подобные блоки используют вместо деревянных шпал. Они помогают снизить влияние вибрации на конструкции тоннелей, уменьшают уровень шума от поездов.

Отмечается, что с начала года их уложили на 10 станциях. В частности, на "Арбатской" Филевской линии, "Дмитровской", "Кожуховской". Как добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, метрополитен меняет шпалы на виброгасящие блоки с 2014 года.

Он подчеркнул, что применение подобных технологий уменьшает затраты на содержание и ремонт пути. Главным Ликсутов считает то, что в метро становится тише, поездки пассажиров – комфортнее.

Современные технологии в метрополитене продолжают внедрять по поручению Сергея Собянина, заключил глава Дептранса.

Ранее сообщалось, что активировать пополнение карты "Тройка" можно будет на турникетах метро. По словам Ликсутова, в тестировании новой функции принимают участие пассажиры. Они совершили уже 30 тысяч успешных активаций на 1,1 тысячи турникетов метро и МЦК.

До этого в столичном метро начали тестировать новый формат навигации. Речь идет о текстовом указателе с направлением движения для пассажиров. Первый такой установили на станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро.

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