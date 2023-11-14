Пополнение карты "Тройка" можно будет активировать на турникетах

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Активировать пополнение карты "Тройка" можно будет на самих турникетах, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По его словам, в тестировании новой функции принимают участие пассажиры. Они совершили уже 30 тысяч успешных активаций на 1,1 тысячи турникетов метро и МЦК.

"Совсем скоро пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн, а затем активировать его при проходе через турникет – больше не придется тратить время у желтых терминалов. Такая же возможность действует на валидаторах наземного транспорта", – сказал Ликсутов.

Ранее Дептранс совместно с детскими технопарками Москвы представил пять новых тематических карт "Тройка". Как уточнял Ликсутов, проездные посвящены самым популярным направлениям, которым обучаются ребята.

Виртуальную "Тройку" начали тестировать в наземном столичном транспорте и на МЦД