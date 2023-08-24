Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические "Тройки" в честь 100-летия регби в РФ появились в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, в этом году исполняется 100 лет с первого матча по данному виду спорта в СССР. Он поздравил с праздником коллег из Федерации регби России, совместно с которой были выпущены карты с изображением регбистов, и всех любителей этого вида спорта.

Отмечается, что "Тройки" представлены в двух дизайнах в стиле советских плакатов. Купить их можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская" и на стойках "Живое общение". Тираж ограничен.

Ранее лимитированные транспортные карты "Тройка" выпустили к запуску новых Московских центральных диаметров. Их дизайн выполнен в цветах двух МЦД. Часть, посвященная D4, выполнена в ментоловом цвете, а D3 – в цвете папайи.

До этого Дептранс к Всемирному дню китов и дельфинов выпустил "Тройки" изображением китов из Красной книги. Были доступны варианты с гренландским и горбатым китами.

Тестирование виртуальной карты "Тройка" началось в столичном метро