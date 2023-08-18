Лимитированные "Тройки" выпустили к запуску новых МЦД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые лимитированные транспортные карты "Тройка" выпустили к запуску новых Московских центральных диаметров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Дизайн тематических карт выполнен в цветах двух МЦД. Часть, посвященная D4, выполнена в ментоловом цвете, а D3 – в цвете папайи. Тираж проездных билетов ограничен", – говорится в публикации ведомства.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, приобрести новые карты можно в московском метро на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение", а также на портале Mosmetroshop.

Он отметил, что в рамках запуска МЦД-3 были открыты новые маршруты и пересадки. По его словам, пассажиры могут пользоваться всеми плюсами транспортной системы столицы.

17 августа Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру "Ленинградско-Казанский". В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления. Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а число пассажирских мест – в два раза. Вместе с тем, уточнил мэр столицы, в 1,5 раза сократится интервал движения поездов, а стоимость поездок снизится до 3,5 раза.



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