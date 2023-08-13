Функция заморозки абонемента на год появится в мобильном приложении "Московский транспорт"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Функция заморозки абонемента на год (365 дней) появится в мобильном приложении "Московский транспорт". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Сейчас в приложении доступна функция покупки длинных абонементов", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе Москвы подчеркнули, что владельцы проездного на 90 и 365 дней не должны приобретать отдельный билет на электросуда, так как стоимость уже включена в абонемент. Кроме того, не нужно отстаивать очереди к кассам и терминалам. Также эти абонементы считаются экологичными. Для них не используют бумагу и пластик.

"Приложение "Московский транспорт" скачали уже более 5,8 миллиона раз. С помощью него вы можете пополнить карту "Тройка", оплатить любой из действующих тарифов или подключиться к сервису оплаты проезда по биометрии", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что планируется запустить заморозку годовых абонементов. Это позволит пассажирам не терять свои поездки, например, если намечается поездка в отпуск.

Ранее Минтранс РФ пообещал сохранить прежние способы оплаты проезда при введении биометрии. В настоящее время на транспорте в РФ доступны три вида бесконтактной оплаты, в том числе по биометрическим данным.

В министерстве подчеркивают, что пассажиру для оплаты проезда по биометрии не нужно иметь с собой карту или денежные средства. Биометрический идентификатор нельзя потерять, и его не могут использовать посторонние.



Москвичи смогут замораживать годовой абонемент на карте "Тройка"