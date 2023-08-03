11:58Транспорт
Минтранс РФ пообещал сохранить прежние способы оплаты проезда при введении биометрии
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Обычные способы оплаты проезда останутся доступны в российском транспорте при введении биометрии. Об этом рассказали в министерстве транспорта РФ.
"Подчеркнем, что технология биометрии не отменяет привычные для граждан способы оплаты проезда. Они по-прежнему будут доступны для пассажиров", – передает РИА Новости сообщение ведомства.
Минтранс напомнил о реализации в России проекта "Зеленый цифровой коридор пассажира", который направлен на создание безбарьерной транспортной среды. Так, например, планируется, что будет работать одно окно в мобильность с предоставлением сведений по действующим льготам, построением маршрута, установкой стоимости проезда и информированием о задержках.
В настоящее время на транспорте в РФ доступны три вида бесконтактной оплаты, в том числе по биометрическим данным. В министерстве подчеркивают, что пассажиру для оплаты проезда по биометрии не нужно иметь с собой карту или денежные средства. Биометрический идентификатор нельзя потерять, и его не могут использовать посторонние.
Сейчас такой способ оплаты уже действует в столичном метрополитене и на аэроэкспрессе. Планируется, что в перспективе технология охватит всю транспортную систему.
Ранее стало известно, что единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта могут создать в России до 2030 года.
В документе Минтранса указано, что проект "Зеленый цифровой коридор пассажира", а именно создание цифрового профиля пассажира является ключевым для достижение цели цифровой трансформации.
До этого в Минцифры РФ отметили, что использование биометрии для подтверждения личности при посадке в поезд повысит скорость идентификации пассажиров. При этом тогда в министерстве подчеркнули, что использование биометрии носит только добровольный характер.
В России появится единый биометрический проездной для всех видов транспорта
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