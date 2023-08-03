Минтранс РФ пообещал сохранить прежние способы оплаты проезда при введении биометрии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Обычные способы оплаты проезда останутся доступны в российском транспорте при введении биометрии. Об этом рассказали в министерстве транспорта РФ.

"Подчеркнем, что технология биометрии не отменяет привычные для граждан способы оплаты проезда. Они по-прежнему будут доступны для пассажиров", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Минтранс напомнил о реализации в России проекта "Зеленый цифровой коридор пассажира", который направлен на создание безбарьерной транспортной среды. Так, например, планируется, что будет работать одно окно в мобильность с предоставлением сведений по действующим льготам, построением маршрута, установкой стоимости проезда и информированием о задержках.

В настоящее время на транспорте в РФ доступны три вида бесконтактной оплаты, в том числе по биометрическим данным. В министерстве подчеркивают, что пассажиру для оплаты проезда по биометрии не нужно иметь с собой карту или денежные средства. Биометрический идентификатор нельзя потерять, и его не могут использовать посторонние.

Сейчас такой способ оплаты уже действует в столичном метрополитене и на аэроэкспрессе. Планируется, что в перспективе технология охватит всю транспортную систему.

Ранее стало известно, что единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта могут создать в России до 2030 года.

В документе Минтранса указано, что проект "Зеленый цифровой коридор пассажира", а именно создание цифрового профиля пассажира является ключевым для достижение цели цифровой трансформации.

До этого в Минцифры РФ отметили, что использование биометрии для подтверждения личности при посадке в поезд повысит скорость идентификации пассажиров. При этом тогда в министерстве подчеркнули, что использование биометрии носит только добровольный характер.



В России появится единый биометрический проездной для всех видов транспорта