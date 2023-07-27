Применение биометрии при посадке на поезд увеличит скорость идентификации – Минцифры РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Использование биометрии для подтверждения личности при посадке в поезд повысит скорость идентификации пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

Отмечается, что Минцифры, Минтранс, РЖД и ЦБТ (Центр биометрических технологий) прорабатывают возможность использования биометрии. В ведомстве добавили, что нововведение позволит избежать ситуаций с забытыми паспортами.

В министерстве подчеркнули, что использование биометрии носит только добровольный характер. Организации не могут отказать человеку в получении услуг без нее.

Однако, по мнению гендира компании "Интернет-розыск" Игоря Бедерова, система идентификации по биометрии станет дополнительной к основной, проходящей по паспорту, передает радио КП. Он добавил, что турникеты не всегда будут пропускать людей.

Бедеров также рассказал, что оператором всех биометрических данных будут такие госкорпорации, как РЖД, "Ростелеком" и другие.

"Много вопросов не к датчикам, которые выполнят свою функцию даже с определенными ошибками, здесь вопрос в том, что нужно программное обеспечение писать. Есть вопросы, как это будет написано, где написано, как будут храниться данные", – заключил он.

СМИ сообщили планах РЖД запустить эксперимент по использованию биометрии при посадке пассажиров на поезда дальнего следования в четверг, 27 июля. В самой компании при этом уточнили, что введение подобной возможности находится на стадии обсуждения.

Позднее отмечалось, что РЖД рассматривает возможность тестирования посадки по биометрии в "Сапсаны". В случае успешной проработки рисков РЖД могут запустить пилотный проект в первом квартале 2024 года.

Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным – СМИ