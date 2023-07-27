Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным – СМИ

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Минтранс, ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года запустить эксперимент по использованию биометрии при посадке пассажиров на поезда дальнего следования. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкий к правительству источник.

"Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования", – сообщил собеседник издания.

При этом в самой компании сообщили, что введение подобной возможности находится на стадии обсуждения. В свою очередь, в ЦБТ заявили, что план внедрения системы разрабатывается. Использование биометрии могут сделать необязательным условием для верификации пассажиров.

В Минцифры РФ пояснили, что посадка на поезд по биометрии не призвана ускорить процесс. Подобная функция может оказаться полезной, если пассажир забудет паспорт.

Ранее стало известно, что в 2023 году в России по биометрии можно будет оплачивать небольшие покупки. Уже сейчас при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) граждане могут получить различные финансовые услуги более чем в 100 филиалах банков по России для оформления карты, вклада или получения кредита.



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