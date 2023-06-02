"Сбер" осенью внедрит оплату по биометрии в розничных магазинах РФ – СМИ

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"Сбер" осенью этого года разместит несколько тысяч терминалов банка с возможностью оплаты по биометрии в розничных магазинах РФ. Об этом со ссылкой на директора дивизиона "Эквайринг" кредитной организации Сергея Шубочкина сообщает газета "Известия".

По словам Шубочкина, речь идет о терминалах с камерами.

"На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс: вы улыбаетесь – оплата прошла", – рассказал он.

Шубочкин подчеркнул, что при внедрении оплаты по биометрии будут использоваться передовые по надежности и стабильности работы технологические решения. Он сообщил, что "Сбер" в данный момент проводит процесс технологической отладки и диалог с сетями.

По его словам, на данный момент сложно сказать, где данный способ оплаты появится в первую очередь.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что функцию оплаты проезда в метро по биометрии в приложении "Московский транспорт" подключили уже 12 тысяч человек. В ведомстве перечислили плюсы новой функции. Среди них безопасность, экономичность и экологичность.



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